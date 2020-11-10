Москва, , 10:37 — REGNUM В оставшиеся месяцы 2020 года жители РФ, скорее всего, предпочтут беречь деньги и не тратить их на не очень нужные подарки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

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"Весенний карантин оказался не таким и страшным, как нам обещали. Да и помощь от государства подоспела вовремя, — сказал Строганов. — Она позволила переждать это время тем предприятиям, которые работали «в белую» и смогли продраться сквозь систему получения этой помощи. Те же, кто выжил и сохранил бизнес, смогли поправить свои дела с резким всплеском отложенного спроса в июле-августе 2020 года. Тем не менее отдельные отрасли до сих пор чувствуют на себе последствия карантина и изменившейся структуры мировой экономики».

Как подчеркнул экономист, в мире кризис, а осень — это традиционный спад продаж, так как люди активно закупались в сентябре под школы и после отпусков, а дальше должны быть новогодние праздники и соответствующий им всплеск продаж.

«Вот только в этом году, как мне кажется, потребитель в массе предпочтет сберечь деньги и не тратить их на не очень нужные подарки, — сказал Строганов. — Тем более что и зарплаты у очень многих осенью просели достаточно заметно. В целом осень 2020 и зима 2021 могут оказаться тяжелее весны-лета 2020 с единственной разницей, что это будет не резкое проседание, а постепенный и достаточно заметный спад».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России с марта по июль 2020 года закрылись около 62% торговых точек.

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