Оренбург, , 10:07 — REGNUM Оренбургская область за девять месяцев 2020 года отправила на экспорт продукции АПК на 111,6 млн долларов США, что на 35,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минсельхозе.

Согласно плану в 2020 году экспорт сельхозпродукции должен составить 120,2 млн долларов США. Показатель выполнен на 92,8%.

Основу экспорта продукции АПК региона составляет подсолнечное масло, жмыхи — около 37,4% от общего объема; корма для животных, семена, материалы растительного происхождения — около 25%; пшеница, ячмень, рожь — около 24,1% от общего объема. Кроме того, область активно экспортирует лузгу, лецитин (новый вид продукции); мясо (в том числе птицы) и молоко, яйцо, рыбу.

Продукция оренбургских предприятий отправляется в Азербайджан, Анголу, Армению, Афганистан, Белоруссию, Бельгию, Великобританию, Вьетнам, Германию, Гонконг, Данию, Италию, Казахстан, Киргизию, Китай, Корею, Латвию, Монголию, Нидерланды, ОАЭ, Польшу, США, Таджикистан, Туркмению, Турцию, Узбекистан, Украину, Чехию, Швейцарию и еще ряд стран.

В 2021 году Оренбуржье планирует нарастить экспорт сельхозпродукции до 141,2 млн долларов США, а к концу 2024 года — до 187,56 млн долларов США.