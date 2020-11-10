Москва, , 09:55 — REGNUM Если к Новому году в России ситуация с коронавирусом стабилизируется, то можно надеяться, что и на рынке труда положение дел нормализуется и наметится тенденция к улучшению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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"2020 год очень непростой для рынка труда. Самыми сложными были весенние месяцы, но, поскольку ситуация с коронавирусом к концу лета стабилизировалась, положительно отреагировал и рынок труда: немного снизилась безработица и выросли доходы, — пояснила экономист. — Но сейчас мы наблюдаем сложную ситуацию с заболеваниями. С большой долей уверенности можно утверждать, что ситуация, скорее всего, останется на этом же уровне или незначительно ухудшится. Это связано со снижением производительности во многих сферах — болеют сотрудники, снижается спрос на некоторые товары и услуги».

Как полагает Иванова-Швец, для того чтобы не допустить ухудшения ситуации, власти РФ сейчас могли бы начать субсидирование определенных отраслей экономики, применить налоговые льготы и использовать государственные заказы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме готовится новая редакция закона о занятости в России, речь пойдет и о страховании от безработицы.

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