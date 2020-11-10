Воронеж, , 09:54 — REGNUM Колонна из 29 новых низкопольных автобусов большого класса прибыла в Воронеж 9 ноября. Автобусы были приобретены для «Воронежпассажиртранса» в 2020 году на условиях льготного лизинга по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Всего по первой заявке Воронеж, таким образом, получил 62 автобуса.

«Сейчас автобусы направляются на предприятие. В ближайшее время они начнут проходить все необходимые процедуры — регистрацию, оформление, установку терминального оборудования и т.д. Первые 33 единицы уже прошли техосмотр, на семи выполнены работы по оформлению в рамках бренда нацпроекта», — сообщил генеральный директор МКП МТК «Воронежпассажиртранс» Андрей Братякин. Он добавил, что на линии автобусы могут выйти уже в начале декабря.

В мэрии уточнили, что на данный момент также одобрена вторая заявка муниципалитета на приобретение 58 автобусов для муниципального предприятия. Кроме того, на завершающую стадию выходит работа с Минтрансом по участию частной транспортной компании из Воронежа в программе льготного лизинга.