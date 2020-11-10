Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Японская холдинговая компания SoftBank Group рассматривает возможность продажи американской инженерной компании, специализирующейся на робототехнике Boston Dynamics южнокорейскому концерну Hyundai Motor. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным источникам, сумма сделки оценивается в один миллиард долларов США. Отмечается, что точные условия сделки не известны. Также существуют предположения, что переговоры о передаче контроля над американской компанией могут прерваться на середине.

В свою очередь, представители Hyundai сообщили: «Мы находимся в постоянных поисках возможностей для стратегических инвестиций и установления партнёрских отношений, однако окончательное решение по данной сделке еще не принято».

Boston Dynamics — инженерная компания, основанная в 1992 году. В 2013 году была приобретена Google, а в июле 2017 года продана японской компании SoftBank Group.