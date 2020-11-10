Москва, , 09:57 — REGNUM Ослабление рубля в нынешнем диапазоне не является тревожным. Об этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил в опубликованном 10 ноября интервью ТАСС.

«В нынешнем диапазоне — нет», — ответил Белоусов на вопрос о том, внушает ли тревогу ослабление национальной валюты.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что рубль ослабил позиции на фоне временных факторов, повышающих оценку геополитических и иных рисков участниками финансового рынка. В министерстве ожидают, что к фундаментально обоснованным уровням курс рубля вернётся в конце 2020 года — начале 2021 года. По итогам 2020 года среднегодовой курс составит 71,2 рубля за доллар США.

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