Москва, , 09:36 — REGNUM Центральный банк России с 10 ноября выпускает в обращение памятную монету «25-летие образования Счетной палаты Российской Федерации», сообщается на сайте регулятора.

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Памятные монеты сделаны из серебра 925-й пробы. На оборотной стороне монеты изображено здание Счетной палаты РФ в Москве.

Номинал монеты — 3 рубля, тираж — 3000 штук. Памятные монеты являются законным средством наличного платежа на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ выпустил в обращение памятную монету «Заседание Совета глав государств — членов ШОС и встреча глав государств, входящих в объединение БРИКС.

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