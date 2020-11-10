Сеул, , 09:28 — REGNUM В результате принятия трех дополнительных бюджетов государственный долг Южной Кореи продолжает расти. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на доклад министерства стратегии и финансов страны.

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Согласно опубликованным данным, госдолг страны за месяц вырос на 6,2 трлн вон (~$5,5 млрд), до 800,3 трлн вон (~$717,6 млрд).

С января по сентябрь 2020 года объём поступлений в бюджет страны составил 354,4 трлн вон (~$317,7 млрд), что на 5,1 трлн вон (~$4,5 млрд) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что налоговый доход страны сократился на 13,4 трлн вон (~$12,01 млрд), до 214,7 трлн вон (~$192,5 млрд). В частности, сообщается о сокращении корпоративного налога и налога на добавленную стоимость.

С другой стороны, общие государственные расходы, напротив, увеличились на 48,8 трлн вон (~$43,7 млрд), до 434,8 трлн вон (~$389,8 млрд). Рост показателя обусловлен принятием четырех дополнительных бюджетов.