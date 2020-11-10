Черкесск, , 09:24 — REGNUM На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии в ближайшее время появятся новые гостиницы и объекты индустрии развлечения на сумму 2,5 млрд рублей. Такие средства готовы вложить два частных инвестора, ставшие резидентами особой экономической зоны.

«Оба резидента являются дочерними компаниями крупнейшего российского туроператора «Библио-Глобус» и намерены комплексно развивать гостиничное направление и сервисы», — говорится в сообщении пресс-службы АО «Курорты Северного Кавказа».

В планах компании «БГ Архыз» — строительство трехзвездочного отеля на территории туристической деревни Лунная Поляна. Будет создано 700 номеров на 1400 мест. Здесь также построят ресторан и открытый парк развлечений. При этом в ходе строительства будет создано около 400 новых рабочих мест. Проект реализуют уже к концу 2023 года.

Еще один инвестор — компания «Инвест-Сервис» построит на курорте «Архыз» несколько предприятий в сфере торговли, питания и развлечений, в том числе прогулочные маршруты с питьевыми бюветами и смотровыми площадками, два ширм-бара и супермаркет.

Напомним, новые резиденты курорта «Архыз» были одобрены членами экспертного совета по туристско-рекреационным ОЭЗ туристического кластера СКФО. Его первое заседание впервые прошло под эгидой Минэкономразвития России, которому после упразднения Минкавказа были переданы полномочия по контролю за развитием курортов Северного Кавказа.