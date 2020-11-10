Нур-Султан, 10 ноября 2020, 09:14 — REGNUM В Казахстане задержали бывшего заместителя председателя правления Tengri Bank Бахтияра Ильясова и бывшего заместителя главы алма-атинского филиала банка Асета Жадыкова, сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.
Подробности задержания и состав преступления не раскрываются. Некоторые казахстанские СМИ сообщили, что задержанные топ-менеджеры Tengri Bank подозреваются в хищении денежных средств банка на сумму 8 млрд тенге ($18,5 млн).
Напомним, 18 сентября Национальный банк Казахстана лишил Tengri Bank лицензии на проведение банковских и иных операций. В частности, прекращены операции по банковским счетам клиентов и самого банка.
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