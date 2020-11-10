Лондон, , 09:15 — REGNUM Южная Корея продолжает лидировать на мировом рынке судостроения на протяжении четырех месяцев подряд. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

Согласно опубликованным данным, в октябре 2020 года мировой объём судостроения составил 1,04 млн CGT.

Известно, что объём судостроения Южной Кореи составил 720 тыс. CGT или 13 судов, Китая — 250 тыс. CGT (11 судов), Финляндии — 30 тыс. CGT (одно судно).

В период с января по октябрь 2020 года совокупный мировой объём судостроения составил 11,56 млн CGT, что составляет лишь половину от показателя за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что объём судостроения Китая составил 5,22 млн CGT (251 судно), Южной Кореи — 3,77 млн CGT (107 судов), Японии — 1,05 млн CGT (69 судов).

CGT — регистровая тонна— единица объёма, равная 100 кубическимфутам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.