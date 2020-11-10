Нур-Султан, , 08:59 — REGNUM Объем инвестиций в казахстанский Чимкент по итогам января — октября 2020 года составил 223,2 млрд тенге ($518 млн), что на 54% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили 10 ноября в пресс-службе акимата (администрации) города.

Аким (глава) Чимкента Мурат Айтенов выступил на заседании правительства и представил результаты социально-экономического развития города за десять лет. По его словам, промышленное производство за отчетный период сократилось на 3%.

Вместе с тем отмечается рост производства в сельском хозяйстве на 2%. Кроме того, объем введенного жилья увеличился на 3,1%, до 383,9 тыс. кв. метров, объем розничной торговли — на 1,2%, до 320,9 млрд тенге ($745 млн).

На заседании правительства подвели итоги экономического развития в целом по стране. Рост в обрабатывающей промышленности составил 3,2%, в фармацевтике — 39,7%, в машиностроении — 16,5%.