Варшава, , 08:57 — REGNUM Необоснованным назвали в польской нефтегазовой компании PGNiG запрос Газпрома о пересмотре цены на российский газ, установленной Ямальским контрактом. Об этом говорится в распространённом PGNiG сообщении.

ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» 9 ноября направили польской стороне заявку о пересмотре контрактной цены энергоносителя в сторону увеличения. Речь идёт о договоре купли-продажи российского природного газа, заключенном в сентябре 1996 года.

Запрос российской стороны о пересмотре цены «является необоснованным», заявили в правлении PGNiG. Он не соответствует формальным требованиям, описанным в договоре, следовательно — бесполезен.

Ранее PGNiG в соответствии с предусмотренном Ямальским контрактом правом запросила у Газпрома снижения цены на газ. Как сообщало ИА REGNUM, по пункту договора «бери или плати» Польша должна забирать у Газпрома по меньшей мере 8,7 млрд куб. м газа в год.

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