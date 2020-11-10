Казань, , 08:16 — REGNUM За один день в арбитраж Татарии поступило 16 банкротных исков от управления ФНС России по РТ. Обанкротить предлагается предприятия из разных сфер, в том числе иск подан к уксусному и кирпичным заводам. Все заявления поданы 6 ноября 2020 года, но пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Большая доля ответчиков принадлежит к сфере производства стройматериалов и строительства. Так, исковое заявление получило ООО «Металл-С» из Елабуги, которое по основному виду деятельности относится к сфере производства строительных металлических конструкций, изделий. Также банкротные претензии у налоговой службы есть к ООО «Нижнекамский кирпичный завод», к ООО «Стройинвест» (подготовка строительной площадки) из Елабуги, ООО «Мелиоратор-Балтаси», работающему в сфере строительства водных сооружений, и к казанскому ООО «КапиталДевелопмент» (деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта).

В сфере недвижимости работает казанское ООО «Сириус», к которому иск подан в связи с долгом 892 тыс. рублей. Неуплата более 1,5 млн рублей обязательных платежей может стоить финансовой самостоятельности и ООО «КСК», которое работает в сфере управления недвижимостью. В той же отрасли трудится и другой ответчик — альметьевское ООО «Брик».

Претензии на 522 тыс. рублей с банкротным иском получило и ООО «Вертолёт-медиа», которое занимается книгоиздательством, и ООО «Актаныш Агрохим», работающее в сфере растениеводства.

Помимо уже перечисленных компаний, банкротные иски в один день поданы к ООО «Скинс» из Елабуги (разборка и снос зданий), казанскому ООО «Энергоком» (оптовая неспециализированная торговля), казанскому ООО «СК Зенит» (строительство жилых и нежилых зданий), ООО «Техпро» из Сабинского района (оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами) и ЗАО «Стройсервис» из Дрожжановского района, которое занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Напомним, с начала пандемии коронавируса многие малые и средние предприятия испытывают финансовые трудности.