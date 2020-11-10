Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 9 ноября закрылись снижением. Баррель Brent подорожал на 5,91%, до $41,99 за баррель. Резкий рост последовал на европейской сессии после появления новости о вакцине от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Исследование вакцины Pfizer показало, что она предотвращает 90% случаев заражения коронавирусом. По результатам первого промежуточного анализа серьезных проблем с безопасностью не выявлено.

В последние недели нефть находилась под сильным давлением из-за быстрого распространения коронавируса. Новость о вакцине разбудила покупателей, так как появились надежды, что смертельный вирус получится взять под контроль и мировая экономика будет восстанавливаться.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман сказал, что сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти может быть скорректирована, если между членами группы будет консенсус.

Сегодня, 10 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $41,94 (-0,11%). Покупатели встретили сопротивление на уровне $43,55. Оно образовалось с середины сентября и до настоящего времени сдерживает покупателей.

Технические условия созданы для продолжения ралли. Пока внешний позитивный фон, можно прорываться к уровню $46,45 за баррель.

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