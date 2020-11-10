Москва, , 08:07 — REGNUM Укрепление рубля 9 ноября началось с открытия Мосбиржи и усилилось на фоне ралли цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цена на Brent подскочила на 7,5%, до $43,45 в ходе европейской сессии на новостях о вакцине от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Исследование вакцины Pfizer показало, что она предотвращает 90% случаев заражения коронавирусом. По результатам первого промежуточного анализа серьезных проблем с безопасностью не выявлено.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,46%, до 76,28 руб., пара евро/рубль — на 1,97%, до 90,20 руб., фунт/рубль — на 0,97%, до 100,51 руб.

По голосам выборщиков победитель выборов в США определился. Им стал Джо Байден. Он набрал достаточное количество голосов, чтобы стать 46-м президентом США. Осталось дождаться официальных данных.

Команда Дональда Трампа собирает доказательства фальсификации на выборах и готова их предоставить. Речь идет об избирателях, которые якобы отдали свои голоса за демократа Джо Байдена и скончались, после чего было объявлено о мошенничестве в ходе голосования.

Президент США Дональд Трамп объявил, что освободил от должности министра обороны страны Марка Эспера и назначил временно исполняющим обязанности главы Пентагона директора Национального контртеррористического центра США Кристофера Миллера.

К чему перестановки, если ты проиграл выборы? Для обычного человека основной причиной увольнения является политические разногласия Эспера с действующим президентом. Скорее всего, Трамп усиливает силовой блок и не уйдет без боя.

Сегодня, 10 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $41,87 (-0,29%). На Форекс пара доллар/рубль торгуется на уровне 76,36. Продавцам удалось пройти уровень 77 рублей и протестировать отметку в 76 рублей.

Если цена на нефть не будет сильно корректироваться вниз после вчерашнего ралли, то курс доллара двинется ниже к зоне 75,00−75,20 руб.

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