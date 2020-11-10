Екатеринбург, , 07:33 — REGNUM В Екатеринбурге свердловское мингосимущества выставило на торги здание «Клинической больницы скорой помощи». Общая начальная стоимость объекта культурного наследия регионального значения по ул. 8 Марта, 78а составляет 62 702 337,20 рубля, сообщает пресс-служба министерства.

Из них само здание больницы площадью 5249,6 кв. метра, находящееся в стадии разрушения и сохранившееся лишь на 62%, оценено в 1 рубль 20 копеек. А участок земли площадью 26 773 кв. метра оценили в 62 702 336 рублей. Согласно условиям конкурса, покупателю придётся провести работы по сохранению объекта культурного наследия. Это нужно будет сделать в течение семи лет с момента подписания договора купли-продажи.

Заявки принимаются по 3 декабря, а на 8-е назначен аукцион в электронной форме. Как сообщало ИА REGNUM, больница была открыта в 1939 году. А в начале 2000-х она прекратила своё существование и здание стало разрушаться.