Москва, , 07:23 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России обратилось с многомиллионным иском к разработчику систем и комплексов связи для Вооружённых Сил России. Претензии к воронежскому АО «Концерн «Созвездие» пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 9 ноября 2020 года. Сумма требований — 95 444 473,62 рубля. Третьим лицом выступает Росимущество.

Ранее финансовые претензии к концерну предъявило Министерство обороны России, подав иск на 535 тыс. рублей. А на 19 января 2021 года назначено рассмотрение иска Минобороны РФ к АО о взыскании задолженности в размере 17 722 179,34 рубля.

На сайте концерна уточняется, что он работает как предприятие радиоэлектронного комплекса России.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года Минпромторг РФ уже обращалось с претензиями к концерну из дивизиона «Ростеха», требуя почти 110 млн рублей.