10 ноября 2020 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 06:44 — REGNUM Череда отставок федеральных министров, прокатившаяся 9 ноября 2020 года, для некоторых из них сразу же обернулась новым назначением. Владимир Якушев из строительного министра России трансформировался в полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. ИА REGNUM выяснило некоторые интересные детали о семье бывшего тюменского губернатора Якушева, для которого Урал — одна из хорошо знакомых территорий, а «диагноз» ей он уже поставил.

Владимир Якушев Kremlin.ru

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Что известно о Якушеве: биография

Владимир Якушев, 9 ноября 2020 года покинувший министерский пост вместе с Евгением Дитрихом и Дмитрием Кобылкиным, родился в Башкирии в 1968 году. Является кандидатом экономических наук, окончил Тюменский государственный университет по специальности «Правоведение» и «Финансы и кредит». Именно с Тюменской областью связан огромный пласт биографии бывшего министра.

С 1993 по 2001 год Якушев работал на разных должностях в «Запсибкомбанке», который был создан в 1990 году в Тюмени. Он был как главой филиала, так и президентом банка. Последний пост занимал с конца апреля 1998 года.

А с 2001 по 2005 год Якушев был вице-губернатором Тюменской области. Пост губернатора тогда занимал Сергей Собянин, который на сегодня является мэром Москвы.

Владимир Якушев в апреле—ноябре 2005 года был главой Тюмени, а с 2005 по 2018 год — тюменским губернатором. На пост министра строительства и ЖКХ России был назначен 18 мая 2018 года.

9 ноября 2020 года Якушев был освобождён от министерской должности и назначен полпредом президента РФ в УрФО, сменив на посту Николая Цуканова — бывшего губернатора Калининградской области.

О семье

У Владимира Якушева двое детей. По данным ТАСС, сын Павел и дочь Наталья. Оба совершеннолетние. Супруга Якушева — Лариса Юрьевна возглавляет Тюменскую областную федерацию фигурного катания.

По данным ЕГРЮЛ, Лариса Якушева с августа 2005 года является учредителем федерации, а с марта 2008 года председателем президиума. Среди соучредителей — Наталья Карасева, Наталья Заболотная, Наталья Аминова, Игорь Ефременко (соучредитель городской тюменской федерации хоккея, экс-директор хоккейного клуба «Рубин»), Елена Мащенко, Наталья Бормотова, Елена Бурулева, Лариса Ефременко (индивидуальный предприниматель) и Елена Шкиль. Выделялись ли федерации какие-либо суммы из областного бюджета, к сожалению, установить не удалось. Отчёт федерации за 2019 год, размещённый на сайте, сведений об источниках финансирования деятельности не содержит.

Сын полпреда — бизнесмен?

Как видно из должности Ларисы Юрьевны, связи с Тюменской областью семья Якушевых никогда не теряла. Тем более и с действующим губернатором Тюменской области Александром Моором Якушев знаком ещё по банковской сфере. Да и во властных коридорах они пересекались. Так, Моор в период губернаторства Якушева был его заместителем.

По данным единого госреестра юрлиц, за самим Якушевым и его супругой никаких юрлиц не зарегистрировано. Между тем в качестве бенефициара ряда крупных активов в Тюменской области зарегистрирован Павел Владимирович Якушев, чьи данные полностью совпадают с данными сына бывшего министра, а ныне полпреда.

На Павла Якушева оформлены доли в двух компаниях Тюмени.

В ООО «Сибальянс», которое было создано путём реорганизации в форме преобразования одноимённого ЗАО в августе 2004 года, с января 2017 года ему принадлежит 100% доли. Уставный капитал фирмы, работающей в сфере вложения в ценные бумаги, составляет 42,81 млн рублей. Директором с 2004 года является Алексей Строгов. Он же был директором ликвидированного одноимённого ЗАО из ЯНАО, которое в свою очередь было соучредителем некоммерческого партнёрства «Энергия Сибири». Директором последнего вплоть до ликвидации в 2005 году был Эдуард Мунирович Бакиев, чьи данные полностью совпадают с данными замгубернатора Тюменской области, назначенного Моором с 29 марта 2019 года для взаимодействия с федеральными органами государственной власти. Из официальной биографии Бакиева известно, что тот работал начальником юридического управления ОАО «Запсибкомбанк» и в прокуратуре Тюменской области в должности прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов. В качестве адреса Бакиева на сайте указана Москва.

Возвращаясь к активу Павла Якушева — ООО «Сибальянс», некоторое время назад единственным владельцем которого числился Алексей Строгов.

Общество в 2009 году выступило соучредителем товарищества на вере «Общество с ограниченной ответственностью «Сибальянс» и компания», которое работает в сфере покупки-продажи собственной недвижимости. Среди соучредителей актива отметились ООО «Юридическая фирма «Профф» (владельцы — Лидия, Дмитрий Горицкие, Максим Пархоменко), товарищество на вере «Общество с ограниченной ответственностью «Уютофф» и компания», а также ООО «Центр стратегического развития».

Товарищество на вере «Общество с ограниченной ответственностью «Сибальянс» и компания» в свою очередь выступало совладельцем ныне ликвидированного ООО «Западно-сибирская промышленная строительная группа», главой ликвидационной комиссии которой был Игорь Мирвахисович Самкаев. У Самкаева в Тюмени — несколько активов, в том числе в сфере строительства. В 2016 году он входил в список акционеров «Запсибкомбанка».

Данные Игоря Самкаева совпадают с данными почётного консула Кореи в Тюменской области, который в 1990-х годах также работал в «Запсибкомбанке». С официального сайта почётного консула известно, что именно Якушев, будучи губернатором Тюменской области, порекомендовал Самкаева на должность.

Что можно ещё добавить о «Сибальянсе», единственным участником которого на сегодня является Павел Якушев? На октябрь 2018 года данная организация была владельцем 4,2% акций уже известного «Запсибкомбанка». Единственным бенефициаром тогда уже был Павел Якушев. Президентом банка являлся Дмитрий Юрьевич Горицкий — депутат Тюменской облдумы. На сегодня он также имеет мандат и является председателем комитета по бюджету, налогам и финансам областной думы.

В тот же период — на октябрь 2018 года у Павла Якушева было влияние на банк и через другое юрлицо — ООО «Центр стратегического развития» (9,3%), которым он владел с Дмитрием Горицким. Эдуард Бакиев на тот момент числился по документам единоличным исполнительным органом в ООО, а также имел небольшой процент акций банка.

На конец июля 2020 года основным акционером «Запсибкомбанка» является ПАО «Банк ВТБ» — 88,8%. Ни у Горицкого, ни у Якушева пакетов акций не осталось. В апреле 2019 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что интеграция банков завершится к концу 2020 года с переходом «Запсибкомбанка» под бренд ВТБ.

Снова вернёмся к активам Павла Якушева. Так, в ООО «Центр стратегического развития и финансовых технологий», учреждённом в июле 2004 года, он владеет 50%. Оставшаяся доля принадлежит Дмитрию Горицкому. Уставный капитал фирмы — 142,764 млн рублей. Специализируется ООО на вложениях в ценные бумаги. Руководит им с ноября 2018 года Игорь Гурьев.

ООО «Центр стратегического развития и финансовых технологий» — совладелец трёх юрлиц в Курганской и Тюменской областях.

В Кургане компания с 2019 года владеет 25,04% в ООО «Ишимский вино-водочный завод», учреждённом в марте 2002 года. Среди совладельцев — АО «Винодел», Сосо Гелашвили и Григорий Ткабладзе.

В Тюменской области «Центр стратегического развития и финансовых технологий» имеет долю в товариществе на вере «Сибальянс» и полном товариществе ООО «Центр стратегического развития и финансовых технологий» и компания», учреждённом для вложений в ценные бумаги. Соучредителем выступало ООО «Производственная компания «Меридиан» Евгения Кривцова. С 16 сентября 2020 года полное товарищество числится в стадии ликвидации.