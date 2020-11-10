Ульяновск, , 06:41 — REGNUM В подразделения клинической больница гражданской авиации в Санкт-Петербурге и Ульяновске будут поставлены дорогостоящие диагностические сканеры. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является федеральное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница гражданской авиации» (ЦКБ ГА, Москва). Речь идёт о поставке ультразвукового диагностического сканера с принадлежностями, которое должно быть при подписании контракта смонтировано и введено в эксплуатацию до 24 декабря 2020 года.

«Стационарный или передвижной (например, на колесах) комплект изделий, разработанных для сбора, отображения и анализа ультразвуковых изображений во время целого ряда экстракорпоральных и/или интракорпоральных процедур ультразвуковой визуализации (эндосонографии или эндоскопии). Например, для ультразвуковой визуализации во время кардиологических, родовспомогательных и гинекологических, эндоскопических процедур, исследований молочной железы, простаты, сосудов, хирургии внутренних нарушений», — говорится, в частности, в техническом задании.

Начальная цена контракта составляет 9 398 666 рублей 66 копеек (с учётом НДС). Источником финансирования заявлены внебюджетные средства: средства бюджетных учреждений (целевые средства).

Приобретаются два комплекта диагностического оборудования. В качестве места поставки указаны Санкт-Петербург и Ульяновск. Отметим, что в Ульяновске работает медико-санитарная часть «Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева».