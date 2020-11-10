Челябинск, , 06:20 — REGNUM В Челябинске закрыто ещё шесть предприятий, на которых нарушались санитарно-эпидемиологические требования. Об этом на совещании в мэрии заявил вице-мэр Олег Извеков.

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Всего в судах находятся материалы по 29 организациям. Их все могут закрыть за нарушения режима. Всего же на прошедшей неделе было проверено 437 предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области действует масочный режим. Кроме того, организации обязаны соблюдать и другие санитарные требования, чтобы не допустить распространения коронавируса.