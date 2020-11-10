Ульяновск, , 06:09 — REGNUM В Ульяновске два проблемных дома планируют достроить с помощью федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. В результате ключи получат около 1 тыс. семей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Отмечается, что решение о достройке многоквартирных домов компаний «Максима» (по улице Буинской) и «Силен» (по улице Кролюницкого) принято на заседании наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав дольщиков.

Директор областного фонда защиты прав дольщиков Дмитрий Плохих заявил, что возобновить строительство на объектах планируется в июле 2021 года. Затраты на достройку дома по улице Буинской оцениваются в 530 млн рублей, его планируется сдать до конца 2022 года. Новоселье в многоквартирном доме по улице Кролюницкого, по расчётам властей, можно будет отпраздновать осенью 2023 года, на достройку будет направлено 430 млн рублей.

«В итоге порядка 1000 семей получат свои квартиры», — сказал Дмитрий Плохих.

По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, в региональном бюджете-2021 предусмотрено свыше 400 млн рублей на решение проблем обманутых дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона Сергей Морозов заявлял, что в 2022 году будут решены проблемы обманутых дольщиков. Всего за два года в регионе сдано в эксплуатацию 14 долгостроев. В Ульяновске по каждому объекту долевого строительства сформируют группу контроля для эффективного расходования выделенных средств.

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