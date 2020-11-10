Гонконг, Китай, , 06:29 — REGNUM Торги на Гонконгской фондовой бирже 10 ноября открылись продолжением роста котировок. По данным площадки, индекс Hang Seng поднялся на 457 пунктов (1,76%), до значения 26 474.

Отмечается, что такое значение биржевого индикатора Hang Seng является самым высоким с марта 2020 года и достигнуто благодаря оптимизму по поводу вакцины от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech.

Лидерами роста являются акции ведущего гонконгского авиаперевозчика Cathay Pacific, подорожавшие на 16,19%, а также ряд национальных нефтяных компаний. Также на 9,5% выросли акции банка Standard Chartered (Великобритания).

Напомним, вакцина-кандидат от коронавирусной инфекции американской и немецкой фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech хорошо показала себя на третьей стадии клинических испытаний. Это даёт хорошие перспективы для её регистрации в США.

Как сообщало ИА REGNUM, торги на крупнейшей в азиатском регионе Токийской фондовой бирже (ТФБ) после открытия во вторник, 10 ноября, продемонстрировали рост основных индексов примерно на 1,5% на фоне позитивной информации об ожидаемой регистрации в США вакцины от коронавируса.

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