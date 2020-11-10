Чебоксары, , 05:44 — REGNUM В Чувашии подан иск о банкротстве компании «Оргтехстрой», которая является застройщиком одного из жилищных комплексов в Новочебоксарске. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

С заявлением в суд вышло ПАО «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» (г. Москва) ответчиком является ООО «Оргтехстрой» (г. Чебоксары). Истец требует признать общество банкротом, заявленная сумма требований — 48 000 000 рублей.

Иск зарегистрирован в суде 9 ноября. Дело пока не принято в производство.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Оргтехстрой» зарегистрировано в 2012 году в Чебоксарах, уставный капитал составляет 20 тыс. рублей. По последним данным, участником является Алексей Селяметов (доля 50%), остальная доля принадлежит самому обществу. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.

Отметим, из сайта общества следует, что компания строила дома в жилищном комплексе «Лазурный» в Новочебоксарске.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Чувашии ранее заявило, что будет инициировать банкротство застройщика «Лидер», в строительство объектов которого вложили средства более 850 дольщиков. Компания застраивала ЖК «Кувшинка» и «Гагарин» в Чебоксарах.