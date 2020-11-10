Токио, , 04:38 — REGNUM Торги на крупнейшей в азиатском регионе Токийской фондовой бирже (ТФБ) после открытия во вторник, 10 ноября, продемонстрировали рост основных индексов примерно на 1,5% на фоне позитивной информации об ожидаемой регистрации в США вакцины от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 03:15 мск индекс Nikkei поднялся до уровня в 25 279,94 пункта. Таким образом, совокупный индекс акций 225 ведущих японских компаний показал абсолютный максимум за последние 29 лет.

Индекс TOPIX поднялся до 1711,98 пункта — на 1,79%.

На рост биржевых индексов также положительно повлияли ожидаемые итоги выборов в США.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина-кандидат от коронавирусной инфекции американской и немецкой фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech хорошо показала себя на третьей стадии клинических испытаний.

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