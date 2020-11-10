Москва, , 03:58 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск Министерства промышленности и торговли России к ФГУП «Крыловский государственный научный центр», которое позиционируется как крупный мировой исследовательский центр в области проектирования и кораблестроения. Иск на сумму более 90 млн рублей пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление к центру, основанному в 1894 году, поступило 9 ноября 2020 года. Сумма претензий — 93,5 млн рублей. Детали пока неизвестны.

12 октября суд отказал министерству в удовлетворении другого иска к ФГУП — о взыскании компенсации в размере 898 450 рублей. В основе спора лежал контракт от 2012 года стоимостью 128,35 млн рублей. По нему центр обязался выполнить опытно-конструкторскую работу «Разработка технического проекта многоцелевого судна для проведения научно-исследовательских и инженерно-изыскательских работ».

Запрошенная сумма фигурировала как неустойка за просрочку исполнения обязательств, но судья отклонил претензии.

Помимо этого, 14 октября суд отклонил и требование министерства о взысканиинеустойки по госконтракту от 2014 года в размере 6,6 млн рублей. В контракте речь шла об аналогичной работе в рамках исследования характеристик разливов нефти в различных ледовых условиях и экспериментальной проверке разных способов сбора нефти во льдах.