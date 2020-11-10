Пекин, , 03:46 — REGNUM Потребление золота Китая существенно восстановилось за третий квартал текущего года на фоне стабилизации внутренней экономики и роста спроса на свадебном рынке, сообщает агентство Синьхуа.

Потребление золота в Китае достигло 223,8 тонны с июля по сентябрь, что на 28,71% больше в квартальном исчислении, сообщили в Китайской ассоциации золота. За тот же период потребление золотых монет и слитков взлетело на 66,73% в квартальном исчислении, до 65,54 тонны.

Экономическое восстановление Китая и быстрое восстановление спроса на свадебном рынке после застоя на фоне эпидемии нового коронавируса запустили всплеск потребления золота, уверены китайские аналитики.

Добыча золота в Китае достигла 92,86 тонны в третьем квартале, что осталось практически неизменным относительно аналогичного периода годом ранее.