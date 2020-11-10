Пекин, , 03:41 — REGNUM Китайский банк China Everbright Bank, являющийся акционерным кредитором, отчитался о росте операционной выручки за первые три квартала года, что говорит об улучшении экономической ситуации в стране, сообщает агентство Синьхуа.

С января по сентябрь текущего года заемщик получил суммарной операционной выручки на уровне 106,82 млрд юаней (около $16,11 млрд), что на 6,6% больше в годовом исчислении, говорится в заявлении банка.

Суммарная чистая прибыль банка упала на 5,6% в годовом исчислении до 29,7 млрд юаней за первые три квартала против 10,1% падения за первое полугодия. На конец сентября коэффициент неработающих кредитов банка составил 1,53%, что на 0,03 процентных пункта ниже, чем на конец прошлого года.

Банк предоставил целевые финансовые услуги для поддержки кампании по борьбе с нищетой, при этом общий объем непогашенных кредитов достиг 24,216 млрд юаней к концу сентября, что на 4,544 млрд юаней больше, чем в конце прошлого года.