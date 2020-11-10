Пекин, , 03:32 — REGNUM Банк Китая, являющийся один из четырех крупнейших государственных заемщиков Китая, отчитался о незначительном росте выручки за первые три квартала года при падении чистой прибыли, сообщает агентство Синьхуа.

Выручки банка выросла на 3,23% в годовом исчислении до 430 302 млрд юаней (около $64,9 млрд) за первые девять месяцев года, сообщили в компании. Прибыль после вычета налогов с января по сентябрь у банка составила 155,986 млрд юаней, что на 8,91% меньше в годовом исчислении.

На конец сентябре объем выданных банком займов на борьбу с бедностью достигло 142,017 млрд юаней, что на 21,09% больше в годовом исчислении. Напомним, что Банк Китая был организован в 1912 году.