Шанхай, Китай, , 03:27 — REGNUM Крупный китайский производитель автомобилей SAIC Motor Corporation Limited отчитался о росте производства и продаж за октябрь, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхайская компания произвела 602 958 автомобилей за прошедший месяц, что на 3,06% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее. Продажи в октябре выросли на 9,61% до 596 958 единиц.

В период с января по октябрь SAIC Motor произвела 4,14 млн автомобилей, что на 16,04% меньше в годовом исчислении. Продажи компании за аналогичный период просели на 15,09% в годовом исчислении до 4,02 млн единиц.

Акции компании прибавили 0,8% и приблизились к отметке 27,72 юаня (около $4,18) по данным на 6 ноября.