Москва, , 03:22 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил банкротный иск к ФГУП «РОСТЭК» Федеральной таможенной службы. Истцом выступает компания-подрядчик, которая ранее отсудила у ответчика многомиллионную задолженность. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск к РОСТЭК

Иск от ООО «Связь-Строймонтаж» (Санкт-Петербург) поступил в арбитраж 3 ноября 2020 года. Подробности претензий пока неизвестны.

Как следует из материалов другого дела, ранее ООО выполняло для ФГУП работы по техническому оснащению воздушного пункта пропуска Нижний Новгород (Стригино). Цена договора составила 330 973 816,04 рубля.

В декабре 2017 года компания «Связь-Строймонтаж» взыскала с ФГУП по этому договору 16 548 690 рублей 80 копеек долга и расходы по уплате госпошлины в сумме 14 032 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ФГУП учреждено в июле 1992 года. Уставный капитал — 30 млн рублей. Директор — Валерий Чередниченко.