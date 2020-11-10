Владивосток, , 02:51 — REGNUM Арбитраж Приморского края 7 декабря 2020 года рассмотрит иск Территориального управления Росимущества к администрации Владивостока. Речь идёт об оформлении прав на жилой дом, которое имеет статус общежития, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил 28 октября 2020 года. Управление требует обязать мэрию «принять в муниципальную собственность жилой дом». Объект имеет площадь 4014 кв. м и высоту в пять этажей.

В качестве третьего лица привлечено управление муниципальной собственности Владивостока.

По сведениям из базы Росреестра, под данным кадастровым номером оформлено общежитие на улице Борисенко, 102а, которое было сдано в строй в 1969 году. Кадастровая стоимость объекта — 271 873 410,42 рубля. В графе «ограничения» указано, что в 2011 году была оформлена передача в оперативное управление.

По сведениям из открытых источников, по данному адресу располагалось общежитие, которое находилось в оперативном управлении местного энергетотехникума, а позднее было передано Дальневосточному государственному техническому университету. В 2006 году один угол здания обрушился и его признали непригодным для проживания. Как обстоят дела со статусом объекта сейчас, пока неизвестно.