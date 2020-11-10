Чунцин, Китай, , 02:32 — REGNUM В общей сложности 230 проектов сотрудничества было подписано в рамках инициативы сотрудничества Китай — Сингапур с момента ее запуска в 2015 году, сообщает агентство Синьхуа.

7 ноября 2020 года инициатива отметила свою пятую годовщину. Общий объем проектов, подписанных в рамках Китайско-Сингапурской (Чунцинской) демонстрационной инициативы стратегической связанности, достиг $32,2 млрд, сообщил глава бюро управления Китайско-Сингапурской инициативой Хань Баочан.

Соглашения поделены на четыре основные категории: финансовые услуги, авиаперевозки, логистика и информация, а также технологии связи, сообщил Хань. Стороны также подписали меморандум сотрудничества в сфере туризма, а также договорились тренировать персонал.

Всего 450 крупных специалистов из Чунцина уехали в Сингапур на обучение. С 2016 года свыше миллиона туристов из двух стран побывало в этих странах.

Китайско-Сингапурская (Чунцинская) демонстрационная инициатива стратегической связанности ставит целью создание пилотной зоны сотрудничества в различных сферах.

Это третья такая инициатива между Китаем и Сингапуром после Сучжоуского промышленного парка, созданного в провинции Цзянсу на востоке Китая в 1994 году, и Экологического города Тяньцзинь, который заработал с 2008 года на севере Китая.