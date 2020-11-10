Осло, , 02:04 — REGNUM Решение уволить дополнительно 1,6 тысячи сотрудников приняла норвежская авиакомпания Norwegian после отказа правительства предоставить авиаперевозчику финансовую помощь, сообщается на сайте компании.

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В заявлении подчеркивается, что Norwegian вынуждена сократить свои затраты из-за ситуации с ограничениями на перелеты, которые были объявлены властями в связи с пандемией нового коронавируса.

Кроме того, в авиакомпании отметили, что запреты правительства разрушили шансы на восстановление отрасли.

До пандемии в штате Norwegian числилось более 10 тысячи сотрудников. После очередного сокращения останется только 600 человек. При этом 15 из 21 самолетов перевозчика будут находиться на стоянке.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг предупредила, что власти близки к потере контроля над ситуацией с распространением коронавируса в стране.

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