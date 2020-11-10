Скопье, 10 ноября 2020, 02:00 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 8 ноября сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что правительство приступило к реализации четвертого пакета мер по поддержке граждан, экономики и сохранению макроэкономической стабильности в период пандемии COVID-19.
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Политик подчеркнул, что правительство с начала пандемии осуществляет мониторинг ситуации и реагирует на меняющиеся обстоятельства путем оказания скорейшей финансовой поддержки.
В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Северной Македонии стремительно ухудшается. Смертность среди пациентов с COVID-19 достигла планки 20 человек в день, при этом число заражений ежедневно увеличивается на тысячу.
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