Скопье, , 02:00 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 8 ноября сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что правительство приступило к реализации четвертого пакета мер по поддержке граждан, экономики и сохранению макроэкономической стабильности в период пандемии COVID-19.

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Политик подчеркнул, что правительство с начала пандемии осуществляет мониторинг ситуации и реагирует на меняющиеся обстоятельства путем оказания скорейшей финансовой поддержки.

ИА REGNUM) с 18% до 5% для лиц, занимающихся ремеслами, снижение НДС для ресторанов и предприятий, поставляющих пищу и напитки, уплата НДС в течение пяти дней после подачи заявки, возможности отложенной уплаты налога на прибыль и налога на личные доходы, а также учет стоимости частной медицинской страховки и тестирования на COVID-19. Зоран Заев Помимо мер прямой поддержки по выплате заработных плат, а также прямой финансовой поддержки граждан, мы предприняли меры по освобождению от уплаты налогов и снижению тарифов, таких как: снижение НДС (Налога на добавочную стоимость —) с 18% до 5% для лиц, занимающихся ремеслами, снижение НДС для ресторанов и предприятий, поставляющих пищу и напитки, уплата НДС в течение пяти дней после подачи заявки, возможности отложенной уплаты налога на прибыль и налога на личные доходы, а также учет стоимости частной медицинской страховки и тестирования на COVID-19.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Северной Македонии стремительно ухудшается. Смертность среди пациентов с COVID-19 достигла планки 20 человек в день, при этом число заражений ежедневно увеличивается на тысячу.

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