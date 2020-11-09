Ижевск, , 23:32 — REGNUM В декабре будет представлен план социально-экономического развития Удмуртии до 2030 года. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Документ будет объединять сразу несколько подходов, а также предложения граждан, которые принимались до 1 ноября. Всего жители республики подали 426 предложений, из которых 50% касаются развития Ижевска.

Наиболее популярными темами предложений стали: благоустройство общественных пространств, строительство спортивных объектов и новых автомобильных дорог, ремонт уже имеющихся дорог, благоустройство пешеходных зон, внедрение образовательных программ, общественный транспорт, строительство соцобъектов и регулирование строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, о подготовке стратегии развития республики на ближайшее десятилетие стало известно в марте текущего года. Документ разрабатывается правительством республики с привлечением населения и специалистов как Удмуртии, так и России. Стратегия будет отражать все направления экономики и социальной сферы республики.

Ранее планировалось, что стратегия будет представлена 4 ноября. В июле Бречалов отмечал, что пандемия коронавируса внесла свои изменения, которые отразились в подготовке стратегии, но республика не отказывается от своих планов.

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