Москва, , 21:51 — REGNUM Информационная система лесного комплекса России должна быть запущена к 1 января 2023 года. Такое распоряжение дал правительству президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Вагон с древесиной Евгений Фельдман

Эта информационная система, как отмечается, должна работать в постоянном режиме, чтобы позволять отслеживать, как расходуется такой ресурс, как древесина — от заготовки до производства из неё конечной продукции.

Предполагается, что будет вестись в электронной форме государственный лесной реестр, а также оформление в электронном виде сопроводительных документов на древесину и на продукцию переработки и учёт древесины и сделок с ней.

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