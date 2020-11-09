Подгорица, , 21:21 — REGNUM Система передачи электроэнергии в Черногории получила выручку в размере 37 306 530 евро за девять месяцев, что примерно на 20 процентов (6,3 миллиона евро) больше, чем за тот же период 2019 года, пишет «Дневне новине».

Что касается подводного силового кабеля между Италией и Черногорией, то здесь компания 3,8 млн евро только на трансграничном распределении мощностей.

Общие доходы от проекта с начала 2020 года превысили семь миллионов евро.

Коммерческое использование подводного кабеля началось 28 декабря 2019 года. Стоимость проекта, соединяющего Италию и Черногорию, составляет около одного миллиарда евро, при этом Черногория участвует в реализации на 100 миллионов евро.