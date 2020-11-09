Киев, , 20:29 — REGNUM На Украине базовая инфляция в октябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,8%, с начала года — 3,4%.

Соответствующие данные сегодня, 9 ноября, опубликовала украинская государственная служба статистики.

Согласно источнику, в октябре 2020 года потребительские цены на Украине увеличились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом по сравнению с декабрем 2019 г. потребительские цены выросли на 2,7%, по сравнению с октябрем 2019 г. — на 2,6%.

Ведомство информирует, что среди потребительских товаров и услуг в октябре больше всего подорожали сахар (на 24,3% по сравнению с октябрем 2019 г.), природный газ (на 24,0%), водоснабжение (на 19,6%) и канализация (на 17,4%).

В свою очередь, подешевели больше всего овощи (на 24,0%), топливо и горюче-смазочные материалы (на 16,6%), горячая вода и отопление (на 9,9%).

ИА REGNUM напоминает, что в октябре в Нацбанке Украины заявили, что по итогам года инфляция в стране составит 4,1%. В правительстве при этом не раз заявляли, что низкая инфляция является большой проблемой для экономики.