Киев, , 20:09 — REGNUM На Украине объединение металлургических предприятий выступило с резкой критикой якобы планов Киева по закупке продукции в Казахстане.

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 9 ноября, от имени объединения «Укрметаллургпром», передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник утверждает, что согласно неофициальной информации, на днях украинская делегация в составе, в том числе, представителей правительства, посетила Казахстан с целью проведения переговоров на предмет закупки у местных производителей продукции для модернизации украинской железной дороги.

«В частности, речь идет о таких металлоемких изделиях, как локомотивы, рельсы, железнодорожные колеса и стрелочные переводы», — констатируется в заявлении.

При этом отмечается, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 и падения спроса на внутреннем и внешних рынках, промышленный комплекс Украины находится в кризисе (за девять месяцев 2020 года падение промышленного производства составило 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в перерабатывающей промышленности — на 8,6%). Соответственно, «Укрметаллургпрому», как полномочному представителю,» совершенно непонятны» намерения закупать в Казахстане продукцию — при том что украинское железнодорожное машиностроение «является чуть ли не единственной отраслью в Украине, которая может полностью обеспечить потребности украинских железных дорог изделиями, построенными с нуля».

В заявлении подчеркивается, что планируемая закупка продукции у казахских производителей для нужд украинских железных дорог выглядит «экономическим абсурдом».

Данное обращение направлено в адрес премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вице-премьера — главы министерства стратегических отраслей промышленности, руководителя Минэкономики, а также главе комитета Верховной рады по вопросам экономического развития.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, промышленное производство на Украине в сентябре снизилось на 4,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019-го. Поскольку в августе снижение составляло 5,3%, власти оперативно заявили, что падение промпроизводства в стране замедлилось.