Пекин, , 20:02 — REGNUM В Пекине прошла специальная пресс-конференция заместителя главы МИД КНР Лэ Юйчэна, посвященная открывающемуся саммиту ШОС, который пройдет в режиме видеосвязи. Об этом 9 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что главной темой станет укрепление сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

Высокопоставленный китайский дипломат сообщил, что Китай на саммите выступит с рядом новых инициатив по укреплению «шанхайского духа», сплачивающего организацию, а также солидарности и взаимного доверия странами-участницами.

В ходе саммита планируется утвердить комплексный план по борьбе с эпидемиями, включающий координацию научных исследований в области вакцин и методов лечения и профилактики инфекционных заболеваний. Также в ходе саммита будет принят пятилетний план постэпидемического экономического восстановления.

Подчеркивая, что организатором саммита в текущем году выступает Россия, а также, что в 2021 году ШОС отмечает двадцатилетний юбилей, в организации обращают внимание на ряд российских инициатив в сфере безопасности в Евразии и сопредельных регионах. Среди них он выделил вопросы терроризма, незаконного оборота наркотиков, организованной и киберпреступности. Особая важность придается взаимодействию в контртеррористической деятельности с властями Афганистана, от которого напрямую зависят вопросы восстановления экономики этой страны, страдающей от многолетней гражданской войны.

Еще одной важной темой саммита, как ожидается, станет создание «зеленых» транспортных коридоров, в которых важную транзитную роль играют среднеазиатские участники ШОС.