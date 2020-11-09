Пекин, , 19:59 — REGNUM Китай быстрыми темпами увеличивает объемы импорта мяса, который за первые девять месяцев текущего года вырос на 72%, составив более 7,4 млн тонн в годовом выражении. Об этом 9 ноября сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление помощника министра коммерции КНР Ли Чэнгана, сделанное им в кулуарах 3-го Китайского импортного ЭКСПО, которое проходит в Шанхае.

В денежном выражении объем прироста импортной мясной продукции превысил 23 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 83%. Причиной серьезного роста китайского импорта чиновник назвал рост благосостояния жителей КНР, а также продолжающий рост на селения страны.

Иллюстрируя слова коллеги, ответственный представитель Министерства коммерции КНР Ван Бинь отметил, что мясной рынок функционирует стабильно и находится в состоянии, намного лучшем, чем ожидалось в начале эпидемического кризиса.