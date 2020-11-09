Пекин, , 19:53 — REGNUM Заявки сразу трех китайских компаний на публичную эмиссию (IPO) акций на фондовом рынке утвердил Китайский комитет по контролю над ценными бумагами. Об этом 9 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на специальное заявление комитета.

В документе не указываются конкретные суммы средств, которые организаторы рассчитывают привлечь с помощью IPO, но приводится список компаний, две из которых — Beijing Telesound и Jiangsu Xiene — принадлежат к сфере электроники, а третья — Tianjin Youfa — к сектору трубопроводной металлургии.

Сообщается, что сроки проведения IPO и проспекты компаний будут обнародованы после обсуждения с биржами.