Париж, , 17:59 — REGNUM Французский финансовый конгломерат Société Generale объявил о сокращении 650 сотрудников во Франции из-за негативного влияния пандемии SARS-CoV-2 на экономику страны. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщает Reuters.

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Крупнейшая финансовая организация, наравне с BNP Paribas и Groupe BPCE функционирующая во Франции, объявила о значительном сокращении персонала, в том числе представителей высшего менеджмента, в отделах по управлению, маркетингу и работе с ценными бумагами.

Причиной изменений в кадровой политике предприятия является непредсказуемая экономическая ситуация в стране из-за пандемии коронавируса и введения карантинных мер.

Напомним, на данный момент во Франции было зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения SARS-CoV-2. При этом французские врачи зарегистрировали гибель 40,4 тыс. человек.

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