Воронеж, , 17:20 — REGNUM Картельный сговор на сумму 258 млн рублей раскрыт Воронежским УФАС на торгах по ремонту автомобильных дорог в Воронежской области, об этом 9 ноября сообщила пресс-служба ФАС России.

Дорожная техника Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Воронежское УФАС признало участниками картеля ООО «Дорожное строительство и ремонт» и ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1». Дело УФАС было возбуждено на основании материалов уголовного дела, возбужденного СУ СК России по Воронежской области в отношении директоров ООО «ДСР» и ООО «РДРСУ № 1».

Воронежским УФАС установлено, что компании заключили антиконкурентное соглашение, в результате которого была удержана высокая цена. Победило на аукционе «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1» с минимальным снижением в 1,5% при начальной (максимальной) цене контракта более 258 млн рублей.

«На торгах участники картеля действовали в интересах друг друга, создавая видимость конкуренции. Отсутствие реальной конкурентной борьбы не привело к снижению цены контракта, а, следовательно, и к экономии бюджетных средств. Тем самым «Дорожное строительство и ремонт» и «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1» нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции», — уточнили в СК.

В настоящее время компаниям выданы предписания об устранении нарушений, нарушителям грозят оборотные штрафы.