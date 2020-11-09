Киев, , 16:36 — REGNUM Лишь 9% инвесторов видят улучшение ситуации с инвестиционной привлекательностью Украины в результате действий нынешний власти.

Об этом свидетельствуют результаты опроса иностранных инвесторов, которое провели Европейская бизнес-ассоциация, Dragon Capital и Центр экономической стратегии, представленные сегодня, 9 ноября.

Уточняется, что опрос был проведен в конце октября. Согласно полученным результатам, порядка 48% иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается, ещё 42% опрошенных — не усматривают существенных изменений.

Ключевыми проблемами для инвесторов с большим отрывом являются недоверие к судебной системе и коррупция; также были отмечены такие недостатки как монополизация рынков и захват власти олигархами; обременительное и нестабильное законодательство.

Наибольшей угрозой для инвестиционного климата респонденты назвали дефолт по государственным заимствованиям, отход от демократических ценностей и изменение геополитического курса.

Организаторы информируют, что в опросе приняли участие 117 респондентов, включая портфельных и стратегических инвесторов, у которых уже есть инвестиции и которые только планируют инвестировать в украинскую экономику.