Сараево, , 16:19 — REGNUM Хотя пандемия коронавируса вызвала спад во всех сферах жизни в Боснии и Герцеговине, в интернет-магазинах по-прежнему отмечается значительный рост. В 2020 году граждане БиГ покупали в интернете гораздо больше, чем раньше, самой большой популярностью пользовались продукты питания и косметика.

Уже в начале года, то есть с введением ограничительных эпидемиологических мер, население перешло к онлайн-покупкам, не выходя из дома.

91 процент граждан БиГ купили через площадку Olx. ba больше еды и напитков, чем в прошлом году. Тогда покупка косметики увеличилась на 37 процентов, а лекарств, отпускаемых без рецепта — на 31 процент.

«Наибольший рост новых онлайн-клиентов был зафиксирован в сегментах продуктов питания и напитков, одежды и электроники. Категория еды и напитков особенно интересна, потому что почти все, кто когда-либо покупал еду в Интернете, начали делать это во время пандемии коронавируса», — заявили в Olx.ba.