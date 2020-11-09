Москва, , 16:00 — REGNUM Цены на нефть сегодня. 9 ноября, с самого открытия уверенно растут. А ко второй половине дня цена сорта Brent выросла на 2,7%, до $40,81 за баррель, в то время как цена WTI повышалась на 2,6%, до $38,58 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«На рынок благоприятно повлияла утренняя новость о росте импорта нефти в Китае за январь-октябрь 2020 года почти на 11% в годовом исчислении.

А в России в середине дня произошло важное событие — ряд перестановок в правительстве, среди которых назначение министра энергетики Александра Новака вице-премьером.

Также положительное влияние оказало предстоящее обсуждение в Госдуме нового кандидата на пост главы Минэнерго Николая Шульгина, возглавлявшего ранее энергокомпанию «РусГидро».

По-видимому, в ОПЕК+ повышение Александра Новака в должности воспримут позитивно, и это, вероятно, будет продолжать оказывать положительное влияние на нефтяные цены.

На сегодня по цене Brent ожидается диапазон $40−41,5о за баррель», — полагает эксперт.

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