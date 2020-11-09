Москва, , 15:38 — REGNUM На сегодняшний день, главная опасность заключается в том, что российские предприниматели начнут взыскивать просроченную заложенность и подавать друг на друга в суды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил депутат горсовета Набережных Челнов от «Партии Роста», бизнесмен Руслан Нигматулин. Так он прокомментировал результаты исследования проведенного Райффайзенбанком, которое показало, что примерно 20% бизнесменов РФ сочли весну 2020 года самым непростым кризисом за последние 12 лет.

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«В период, предшествующий пандемии платежеспособность клиентов на рынке b2b («бизнес для бизнеса» или экономическое взаимодействие между компаниями — прим. ИА REGNUM) уже снижалась, как и доходы населения, — сказал Нигматулин. — А в условиях, когда подушки безопасности уже нет и закредитованность только выросла, не все готовы идти навстречу и ждать, когда платежеспособность партнеров восстановится. Поэтому главная опасность сегодня заключается в том, что предприниматели начнут взыскивать просроченную заложенность, подавать в суды друг на друга, а если к процессу подключатся банки, это может привести к непредсказуемым последствиям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в прошлые кризисы российский бизнес чувствовал себя гораздо неуверенней, чем в настоящее время.

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