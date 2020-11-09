Москва, , 15:25 — REGNUM В прошлые кризисы неуверенности у российского бизнеса было гораздо больше, чем сейчас. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона» Николай Пальченко. Так он прокомментировал итоги исследования Райффайзенбанка, которое показало, что почти 20% российских бизнесменов находят весну 2020 года самым тяжелым кризисом за последние 12 лет.

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«Возможно, 20% предпринимателей, считающие нынешний кризис самым сложным, это правдоподобная цифра, но за ней стоит скорее оптимизм, чем трезвый расчёт, — сказал Пальченко. — В прошлые кризисы неуверенности у бизнеса было гораздо больше, чем сейчас. Тогда все понимали, что неприятности в экономике имеют системные причины, и никто не мог спрогнозировать, когда ситуация изменится. Сейчас же очень многие надеются, что как только вирус будет побеждён, то все станет как раньше. Несомненно, сложной будет зима и весна следующего года, спрос однозначно не восстановится, и предприятия будут продолжать проедать свои «пределы прочности» и «подушки безопасности».

При этом, как пояснил эксперт, многое зависит от государства и от того, станет ли оно спасать сегмент малого и среднего предпринимательства от разорения или нет.

«Мне кажется, что каких-то радикальных мер поддержки ожидать не стоит, — сказал Пальченко. — В год парламентских выборов государство скорее будет озабочено не доходами предприятий, а доходами бюджета, чтобы не допустить обострения социальной обстановки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что для столичных предпринимателей будут проведены онлайн-мероприятия, направленные на повышение их профессиональных навыков.